، "الصحة البحرينية": خروج 12 شخصًا من الحجر الصحي بعد خلوهم من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن جميع الحالات الموجودة تتم متابعتها تحت إشراف طاقم طبي متخصص

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين خروج 12 شخصًا من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يومًا، وذلك بإجراء كل الفحوص المخبرية لهم بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس الكورونا (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن الـ 12 شخصًا الذين تم إخراجهم من الحجر الصحي الاحترازي هم من ضمن العائدين من إيران ومن الدول الموبوءة، 10 منهم من المواطنين البحرينيين العائدين من إيران، و2 منهم من العائدين من الصين، أحدهما مواطن بحريني والآخر صيني الجنسية.

وأكدت أن جميع الحالات الموجودة في مركز الحجر الصحي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وذلك من خلال تقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.البحرين وزارة الصحة البحرينية الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد