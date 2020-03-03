، باللغة الأردية.. "خالد بن سلمان": زيارتي لباكستان تأكيدٌ للتعاون الاستراتيجي بين البلدَيْن ،

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أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أن زيارته لجمهورية باكستان تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي والعلاقات الأخوية القوية بين البلدين والشعوب في العالم الإسلامي والمنطقة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في تويتر، وجهها باللغة الأردية عقب الزيارة التي قام بها لباكستان، وشهدت لقاءه برئيس وزراء باكستان عمر خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه في مقر قيادة القوات المسلحة الباكستانية.
وحظيت التغريدة بإعجاب وثناء رواد التواصل الاجتماعي من الشعبين الباكستاني والسعودي، اللذين يرتبطان بروابط أخوية قائمة على الأخوة الإسلامية.
يُشار إلى أن نائب وزير الدفاع نقل خلال مراسم الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، لدولة رئيس الوزراء الباكستاني.
يُذكر أن اللقاءات استعرضت العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية، وبحثت العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سُبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وبخاصة الجوانب الدفاعية والأمنية لضمان أمن واستقرار المنطقة.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 01:54 AM
حظيت تغريدته بإعجاب وثناء رواد التواصل من الشعبَيْن الباكستاني والسعوديباللغة الأردية.. "خالد بن سلمان": زيارتي لباكستان تأكيدٌ للتعاون الاستراتيجي بين البلدَيْن
أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أن زيارته لجمهورية باكستان تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي والعلاقات الأخوية القوية بين البلدين والشعوب في العالم الإسلامي والمنطقة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في تويتر، وجهها باللغة الأردية عقب الزيارة التي قام بها لباكستان، وشهدت لقاءه برئيس وزراء باكستان عمر خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه في مقر قيادة القوات المسلحة الباكستانية.
وحظيت التغريدة بإعجاب وثناء رواد التواصل الاجتماعي من الشعبين الباكستاني والسعودي، اللذين يرتبطان بروابط أخوية قائمة على الأخوة الإسلامية.
يُشار إلى أن نائب وزير الدفاع نقل خلال مراسم الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، لدولة رئيس الوزراء الباكستاني.
يُذكر أن اللقاءات استعرضت العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية، وبحثت العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سُبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وبخاصة الجوانب الدفاعية والأمنية لضمان أمن واستقرار المنطقة.
، باللغة الأردية.. "خالد بن سلمان": زيارتي لباكستان تأكيدٌ للتعاون الاستراتيجي بين البلدَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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