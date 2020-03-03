أعلنت خطوات تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية absher.sa للمواطنين في المملكة العربية السعودية بمختلف مدنها، بالإضافة إلى شروط محددة وضعتها إدارات الجوازات لضمان إتمام الطلب متمثلة في إحضار الهوية الوطنية وصورتها، فضلاً عن سجل الأسرة، كما أكدت على ضرورة ملء استمارة طلب التصريح بشكل سليم، لذا نوضح لكم إجراءات تجديد جواز السفر السعودي على منصة أبشر للتيسير عليكم الوصول لكافة المعلومات التى تحتاجونها.

وفي السياق ذاته، تم منح النساء السعوديات والقصر السعوديين تصاريح السفر وذلك فق الأنظمة والتعليمات، كما أنه يشترط ان يتم إحضار الجواز القديم عند التجديد.

تجديد جواز السفر السعودي على منصة أبشر

هناك إجراءات معينة محددة لتجديد جوارز السفر عبر موقع أبشر بشرط وجود الجواز القديم تتمثل في الآتي:

إصدار الجواز مدة خمس سنوات فقط للأشخاص الذين أعمارهم أقل من (21) سنة.

إصدار الجواز اختياريا خمس سنوات أو عشر سنوات لمن أعمارهم أكثر من (21) سنه.

سداد (600 ريال لمدة عشر سنوات ، 300 ريال لمدة خمس سنوات).

عدم وجود مخالفات مرورية على سجل المستفيد.

لابد التسجيل من خلال حساب ولي الأمر للأبناء فوق الخمسة عشر عام وأقل من (21) عاما والنساء بشرط أن يكونوا حاصلين على بطاقة الهوية الوطنية وذلك إلكتروني من خلال خدمة أبشر .

لابد من وجود المواطن داخل المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة.

خطوات تجديد الجواز من منصة أبشر