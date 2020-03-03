شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مذيعة قناة “العربية“ بكشل مفاجئ.. شاهد من تكون؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الإعلامية مها عبدالله، المذيعة بقناة العربية السعودية، جميع متابعيها بتقديم استقالتها من العمل في القناة، مؤكدة أن إدارة القناة قبلت الاستقالة.



ويأتي قرار الإعلامية بعد 5 سنوات من العمل في القناة، لكنها لم تكشف عن أسباب استقالتها منها بشكل مفاجئ، واكتفت بنشر تغريدات تعلن فيها قبول استقالتها وتوجه الشكر لزملائها.

قد يهمك ايضاً:

استقالة مذيعة قناة “العربية“ بكشل مفاجئ.. شاهد من تكون؟؟



لبؤة تسحب أشبالها الأسود إلى داخل النهر.. وهكذا كانت النهاية (فيديو)

أخطاء كارثية يقع فيها الكثيرون عند استعمال “فرشاة الأسنان“.. تدمر صحة الفم وتتسبب بأمراض جديدة (ابتعد عنها فورًا)

أردوغان يعلن للعرب عن تسيهلات كبيرة للحصول على الجنسية التركية.. وهذا الشرط الوحيد

عاجل: أقوى واشرس قبائل الجوف تدخل على خط المعارك إلى جانب العكيمي وتقلب موازين المعركة.. وهذا مايحدث الآن

إعلان مخيف لمذيعة قناة الجزيرة “علا الفارس“ عن كورونا .. شاهد ماورد فيه؟

شاهد.. هكذا يتساقط “الإيرانيون“ في الشوارع كأوراق الشجر بسبب كورونا (فيديو صادم)

مجلة استخباراتية تفجر مفاجأة صادمة: موقف السعودية من سلطان عمان هيثم بن طارق تغير بشكل مفاجئ واندلاع أول مواجهة عسكرية



شاهد.. كلاب بوليسية تعثر على “علبة غريبة” في منزل مختطفة الأطفال بالدمام .. ومفاجأة بعد الكشف عن محتواها !



Advertisements

عاجل : عودة الهدوء الى مدينة الحزم عاصمة الجوف ومحمد العرب يكشف النقاب عن تساؤلات عدة في المعارك الدائرة بالمحافظة



هل تذكرون المعارض السعودي “غانم الدوسري“ الذي كشف مفاجآت عن اغتيال اللواء عبدالعزيز الفغم؟.. شاهدوا كيف كان مصيره اليوم



صدمة بعد العثور على ‘‘لغز مرعب‘‘ داخل معدة ‘‘تمساح ضخم’’ عائد إلى قبل 50سنة (شاهد الصور)



نسر جارح يخطف “ذئب مفترس“ بسرعة فائقة.. وقبل افتراسه بلحظات كانت المفاجأة صادمة! (فيديو)



خليجي يحاول قتل زوجته وابنته بسبب “كورونا“ والنهاية صادمة!.. شاهد



لأول مرة.. نساء سعوديات بزي مفاجئ في المسجد الحرام.. لن تصدق ماذا يفعلن!! (صورة)



زواج الإعلامية “حليمة بولند“ يشعل الجدل في منصات التواصل الاجتماعي.. شاهد “أول فيديو“

ونشرت مها عبدالله تغريدة عبر حسابها على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، قالت فيها :« تم قبول استقالتي من قناة العربية كل الشكر والامتنان”، فيما لم تكشف السبب من وراء تقديمها لاستقالتها من القناة».

وأضافت :« الحب والعرفان لهذا الصرح الإعلامي العظيم بمهنيته الفذة وبالقائمين عليه من أساتذة وزملاء تعلمت منهم وتشاركت معهم خمسا من أجمل السنوات كانوا خلالها عائلتي .. فخورة بهذه التجربة وسعيدة بكل شخص عرفته من خلالها .. إلى لقاء قريب».

وعادت بتغريدة أخرى قائلة :« ‏الشكر موصول لفريق صباح العربية عائلتي الصغيرة التي تقاسمت معها ساعات الصباح اليومية بكل تفاصيلها وفطورها بقيادة عرابتي الجميلة راغدة معلوفي .. هذه الصداقات هي فعلا الكنز الحقيقي وأجمل ما أخذته معي».