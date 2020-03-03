«متحدث الصحة»: إجراء هامّ لقطع الطريق على «مُثيري الذّعر»

جدَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، التأكيد على أهمية وعي المواطن والمقيم بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وإفصاح من دخلوا عبر المنافذ السعودية عن أماكن تواجدهم (قبل الوصول)، مشددًا على أهمية مستوى الوعي والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية لها لقطع الطريق على مثيري الشائعات والذعر في المجتمع.

وقال «متحدث الصحة» لـ«الإخبارية»، إن عملية الوقاية هامة جدًّا؛ وتتضمن غسل اليدين باستمرار، واستخدام المناديل حال العطاس أو السعال، والاتصال بمركز «تواصل الصحة 937»، عند ظهور أي أعراض صحية وتجنب من تبدو عليهم هذه الأعراض، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات المختلفة كافة الخدمات المطلوبة كافة.

وتابع: «العبد العالي» رغم ظهور أول حالة، مطمئنون إلى تنفيذ الخطط المتبعة بشأن الفيروس، بشكل متصاعد، مع استمرار التقييم للمخاطر، اعتدادًا بأن الإجراءات الاحترازية تواكب عملية تقييم المخاطر؛ وقد تتضاعف حال تزايدها، مشددًا على ضرورة إفصاح جميع من قدموا إلى المملكة من البحرين عبر المنفذ السعودي، بالإفصاح عن مكان تواجده رعايةً لنفسه وحمايةً للمجتمع؛ ولتقديم الخدمة اللازمة إليه.

واستكمل «متحدث الصحة»، إن الوزارة رفعت مستويات التأهب لديها منذ الإعلان عن ظهور أول حالة إصابة بمناطق تفشي المرض، عبر برامج ووسائل ربط وتتبع، منوهًا باستمرار فحص حالات المخالطين من خلال فرق التدخل السريع وتطبيق إجراءات «التقصي الوبائي» للعزل الصحي.

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