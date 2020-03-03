بالصور.. تفاصيل مباحثات الأمير خالد بن سلمان مع عمران خان

استقبل رئيس وزراء جمهورية الباكستان الإسلامية عمران خان، اليوم الاثنين، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الرسمية لباكستان. ونقل نائب وزير الدفاع، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرئيس الوزراء الباكستاني، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بباكستان، وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل تعاون البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والأمنية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الباكستان الإسلامية نواف المالكي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضر من الجانب الباكستاني وزير الخارجية مخدوم شاه محمود ووزير الدفاع برفيز ختك.

كما التقى نائب وزير الدفاع في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وقائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا؛ حيث تناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على الأصعدة كافة، وبحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء الوفد المرافق لنائب وزير الدفاع، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الباكستان الإسلامية العميد الطيار الركن عوض الزهراني، وحضر من الجانب الباكستاني رئيس هيئة الركن لقيادة الجيش الباكستاني الفريق الركن ساحر شمشاد والمدير العام لوكالة الاستخبارات الفريق الركن فايز حميد، وعدد من كبار ضباط الجيش الباكستاني.

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