تعليم جازان يتفاعل مع «عاجل» بـ3 قرارات لإنقاذ مجمع الثعابين السامة

وجّهت إدارة تعليم جازان، اليوم الاثنين، بسرعة تنفيذ 3 قرارات لإنقاذ مجمع المتوسطة والثانوية الأولى للبنات في محافظة أبوعريش من الثعابين السامة.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، عن ظهور ثعبان سامّ جديد داخل مبنى المتوسطة والثانوية الأولى للبنات بمحافظة أبوعريش.

ونشرت «عاجل» تقريرين في وقت سابق عن موقف بطوليّ سجلته معلمات بالمدرسة أثناء قيامهن بمطاردة ثعبان وقتله فيما هرب آخر.

ولجأت إدارة التعليم بمنطقة جازان بعد تكرار واقعة الثعابين في المبنى نفسه إلى تعليق العمل بالمبنى، مؤقتًا، ونقل الطالبات لمدارس أخرى من أجل سلامتهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان، يحيى عطيف، أن لجان الإدارة وقفت على حالة مبنى مجمع المتوسطة الأولى والثانوية الأولى والابتدائية الرابعة والروضة الثانية في مدينة أبوعريش.

وقال «عطيف» المدير العام لتعليم جازان، د. إبراهيم أبوهادي، وجه بتعليق الدراسة بالمبنى ليوم غد الثلاثاء.

وقرر «أبو هادي» «نقل الثانوية الأولى والمتوسطة الأولى إلى مبنى الثانوية الثالثة في (الفترة المسائية).. نقل الابتدائية الرابعة إلى المتوسطة الثالثة في الفترة الصباحية.

كما شملت قرارات أبوهادي «نقل الروضة الثانية إلى الابتدائية الثانية في الفترة الصباحية، وتم تكليف الإدارات المعنيّة للإشراف على تنفيذ القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخه».

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كما «تم تكليفها بمدى إمكانية مواصلة الدراسة به في ظل وضعه الحالي وما يتطلبه من إجراءات الصيانة بشكل عام، ووفقًا لذلك وحرصًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية».

وعلمت «عاجل» اليوم الاثنين، أن أمين منطقة جازان وجّه بضرورة تدخل فرق ميدانية لرشّ محيط مبنى المتوسطة والثانوية الأولى للبنات في محافظة أبوعريش بالمبيدات الحشرية.

وشمل التوجيه العاجل «تنظيف المرافق والساحات الخارجية للمبنى من الأشجار والحشائش»، بعدما اتضح أن المبنى يشكل خطرًا بيئيًّا على الطالبات ومنسوبات المدرسة.

وفيما تنتشر الأشجار بشكل مكثف في محيط المبنى، وكشفت معلومات أن «بيّارات الصرف الصحي وغرف التفتيش مكشوفة بما فيها التمديدات الموصلة إليها».

ويتطلب هذا بحسب اللجان المختصة «ضرورة معالجة الوضع وتأهيل المبنى من حيث الصيانة الشاملة وإنقاذ الطالبات من مخاطر الثعابين التي ظهرت أكثر من مرة، مؤخرًا».

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