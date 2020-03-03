تحرير أراضٍ حكومية مساحتها مليون متر مربع من التعديات بمحايل

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل، اليوم الاثنين، تعديات على مساحة مليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق الشعبين «رهوة حمره» التابع للمحافظة.
وأوضح رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثيات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
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