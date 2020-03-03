بالفيديو.. وزارة الصحة تكشف تطورات أول مصاب سعودي بكورونا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، مساء الاثنين، تطورات حالة أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم.

أكد العبد العالي أن المواطن المصاب بالفيروس في حال صحية مستقرة، وتقدَّم له الرعاية الطبية اللازمة وفق معايير عالية في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.

أشار خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج يا هلا إلى أن المملكة خصصت 25 مستشفى موزعة على مختلف المناطق لضمان تقديم الخدمة متى تم الاحتياج لها.

وأكد «متحدث الصحة» أن جميع المخالطين للمواطن المؤكدة إصابته يعدون حالات اشتباه، وتجري معاملتهم بحسب قربهم من المصاب، وستعلن نتائج فحصهم خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، «ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد/ Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين».

وبحسب الوزارة، «لم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وإنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

وأضافت وزارة الصحة أن «فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس».

وطمأنت وزارة الصحة الجميع بأن «الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة».

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ووفق وزارة الصحة، «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها».

ونبهت وزارة الصحة إلى أنه «سيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص»، وأهابت بالتواصل مع مركز «تواصل الصحة 937».

وقالت إن المركز «سيجيب في حال الرغبة عن أي استفسار يخص الفيروس»، وشددت على «أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».

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