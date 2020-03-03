فصل خدمات 114 عقارا لتطوير نكاسة مكة

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة أمس، فصل الخدمات عن 114 عقارا ضمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بالعاصمة المقدسة، تمهيدا لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية.

ويأتي فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الـ14 المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، وأن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمسة السابقة بلغت حدود 600 عقار.

ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعقدت اجتماعات متواصلة لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.