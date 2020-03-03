فصل خدمات 114 عقارا لتطوير نكاسة مكة

ويأتي فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الـ14 المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، وأن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمسة السابقة بلغت حدود 600 عقار.
ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعقدت اجتماعات متواصلة لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.
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