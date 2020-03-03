تطوير أنظمة الإنذار والإطفاء بمحطات الخطوط الحديدية

وتسعى المؤسسة إلى تعزيز منظومة السلامة في منشآتها وعلى قطاراتها بإدخال أحدث التقنيات في مجال الأمن والسلامة باعتماد أنظمة أمنية متطورة مثل نظام الإنذار المبكر لاكتشاف العيوب الفنية والميكانيكية، ومراقبة أداء العاملين وإمكانية التحكم الآلي عن بعد بواسطة نظام التشغيل الآلي، وتسجيل أداء المهام الوظيفية المختلفة للحد من تأثير الأخطاء البشرية في وقوع الحوادث.
نسبة نمو
أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن عدد الركاب الذين نُقلوا خلال 2019 بين محطاتها الـ4 «الرياض والدمام والهفوف وبقيق» بلغ أكثر من 1.8 مليون مسافر. وأوضحت أن الزيادة في عدد الركاب تجاوز الـ70 ألف راكب مقارنةً بالعام السابق 2018، وبنسبة نمو بلغت 4.06%، حيث بلغ عدد الركاب في ذلك العام 1,734,744 راكباً.
كما شهد شهر ديسمبر الماضي، تحقيق الخطوط الحديدية أعلى عدد للركاب المسافرين على متن القطارات، والبالغ 170,529 راكباً، في الوقت الذي بلغ به متوسط عدد الركاب المنقولين يومياً قرابة الـ5 آلاف راكب.
خدمات النقل
تتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الجاري 2020، مقارنةً بعام 2019، وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات في ظل العمل الدائم على رفع كفاءة التشغيل والتطوير المستمر للخدمات المقدمة. وعملت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية على تطوير السكك الحديدية، وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل شبكتها، تطبيقاً لرؤية المملكة 2030 لتطوير هذا القطاع.
ويبلغ طول شبكة الخطوط الحديدية القائمة بين المدن في السعودية نحو 4 آلاف كيلومتر، إضافة إلى وجود خطة لزيادة هذه الشبكة بإضافة نحو 2.5 كيلومتر.
عدد الركاب 2019
1.8 مليون مسافر
70 ألف راكب زيادة عن 2018
4.06% نسبة النمو
مواقع المحطات الـ4
01 الدمام
02 بقيق
03 الهفوف
04 الرياض
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