رحلتان إضافيتان بمطار شرورة

استقبل مطار شرورة، رحلتين مسائيتين قادميتين من الرياض وجدة، بعد أن اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني رحلات إضافية من وإلى مطار شرورة، عبرالناقل الوطني «الخطوط السعودية »، ابتداءً من 1 مارس، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإلى مطارالملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بواقع رحلتين «ذهابا وإيابا»، ليصبح إجمالي الرحلات بمطار شرورة 4 رحلات جوية يوميا. واستقبلت إدارة المطار، بالتعاون مع الدفاع المدني، الركاب القادمين على متن الرحلتين بالورود والهدايا، كما وزع مستشفى شرورة العام بروشورات توعوية عن سبل الوقاية من فيروس كورونا.



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