التعليم تتسلم 19 مشروعا بـ172 مليونا

القنفذة والشرقية
جرى خلال شهر يناير استلام مدرسة «المظيلف» للبنات في محافظة القنفذة بقيمة إجمالية بلغت (2.273.551) ريالا، ومدرسة «دوقة الأولى» للبنات بقيمة (1.910.548) ريالا، كما تم استلام مشروع الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات بـ (8.743.355) ريالا. وفي المنطقة الشرقية تم استلام «متوسطة حي الكوثر» بنين بقيمة (11.195.254) ريالا، وفي منطقة جازان أنهت وزارة التعليم استلام «متوسطة خضيرة عايش» للبنات، بقيمة بلغت (4.666.565) ريالا، وفي مكة المكرمة تم استلام «ثانوية ابن حزم» للبنين بقيمة (10.171.529) ريالا.
3 مشروعات
استلمت وزارة التعليم مجمع التحفيظ بالمسلمانية الجنوبية بنات بالأحساء بقيمة (18.796.829) ريالا، وإنشاء بيت الطالب بحي السلامة والمنقول لحي الفيصلية بمحافظة جدة بقيمة ( 18.364.603) ريالات، كذلك استكمال مدرسة «ابتدائية السعودية» للبنين بينبع بقيمة بلغت (1.721.797) ريالا.
مدارس ومجمعات
أنهت وزارة التعليم استلام 10 مشاريع خلال شهر فبراير الماضي، وشملت ابتدائية ومتوسطة «الرويضة» للبنين في منطقة الرياض بقيمة إجمالية تبلغ (1.813.117) ريالا، بالإضافة إلى صالة 5 بمدرسة «أمية بن خويلد» الابتدائية للبنين بقيمة (4.752.911) ريالا. وفي محافظة المجمعة تم تنفيذ ثانوية «مصدة» للبنين بقيمة (8.398.423) ريال، كذلك إنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي الخالدية رقم 6 في مكة المكرمة، حيث بلغت تكلفة المشروع (25.937.122) ريالا.
متوسطات
في محافظة الليث، تم استلام مبنى إدارة التعليم للبنات بقيمة (4.098.395) ريالا، وتشهد محافظة القطيف إنشاء مشروع متوسطة محدثة للبنين بحي الشاطئ، بقيمة (14.441.546) ريالا، وفي منطقة الجوف يجري إنشاء متوسطة «الوليد بن عبدالملك» للبنين بقيمة (12.669.660) ريالا، كذلك متوسطة «البراء بن مالك» للبنين بتكلفة (6.708.304) ريالا، ومتوسطة «المثنى بن حارثة» للبنين بقيمة (12.350.732) ريالا، إضافة إلى المتوسطة الثانية للبنات بقيمة بلغت (3.258.595) ريالا.
مشاريع جرى تسلمها في يناير
المظيلف للبنات (2,273,551)
دوقة الأولى للبنات (1,910,548)
الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات (8,743,355)
متوسطة حي الكوثر (11,195,254)
متوسطة خضيرة عايش (4,666,565)
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