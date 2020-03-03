عيادة قلب يتيمة لمحافظات شمال عسير

يعاني أهالي محافظتي النماص وتنومة ومركز بللسمر، شمال عسير، من وجود عيادة قلب واحدة بمستشفى النماص العام تخدم سكان تلك الأماكن، إضافة إلى وجود طبيب واحد في هذا التخصص، إذا يخلو المستشفى العام في تنومة ومستشفى بللسمر العام من عيادة للقلب.

وأكد المواطن عبدالرحمن البكري، أن وجود عيادة واحدة وطبيب متخصص لا يكفيان للعدد الكبير من المرضى، وتساءل: لماذا لا يكون هناك أكثر من عيادة في مستشفى النماص أو المستشفيات الأخرى القريبة؟ بحيث يخفف الضغط على عيادة مستشفى النماص العام، ولماذا لا يتم تجهيز غرف لجراحات القلب والقسطرة».

وقال المواطن عبدالله الشهري «نحتاج في مستشفى النماص العام حضانة أطفال متخصصة للأطفال ناقصي النمو، فقد اضطررت للذهاب بزوجتي إلى مستشفى خاص بأبها وهي في حالة حرجة، لأنها ولدت مبكرا، وحسب نصيحة المختص ذهبت إلى مستشفى خاص تتوافر فيه حضانة وأجهزة تنفس خاصة بالمواليد غير مكتملي النمو».

بدورها، تواصل «دوت الخليج» مع المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بعسير عبدالعزيز آل شايع، وطلب إرسال الاستفسارات بالبريد الإلكتروني الخاص بالشؤون الصحية بعسير للرد، وتم إرسال الاستفسارات في 18 فبراير وأعيد إرسالها في 25 فبراير ولكنه لم يرد.

وكانت «دوت الخليج» نشرت في نوفمبر 2015 احتياج مرضى غسيل الكلى في محافظة تنومة إلى مركز للغسيل، لتخفيف معاناتهم من الذهاب إلى مستشفى النماص، وكشف المتحدث السابق لصحة عسير سعيد النقير، طرح منافسة عامة لإنشاء مركز غسيل كلوي بمحافظة تنومة بسعة 20 سريرا، ثم ألغيت ترسية المشروع لعدم استكمال بعض الشروط، وستتم إعادة الطرح.