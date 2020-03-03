وأضاف، «تم بحث بعض الحلول مع عبدالله الخليفة، وتم التواصل مع رئيس البلدية بمحافظة الخرج أحمد البكيري، وأبدى استعداد البلدية لمعالجة الوضع القائم».
وتابع «سنقوم في المجلس البلدي مع البلدية ببحث أفضل الطرق المناسبة لمعالجة الوضع القائم، وأخذ التوجيه المناسب من أصحاب الاختصاص الشرعي في مثل هذه الحالات».
من جهته، كشف الشيخ عبدالله الخليفة، أن مدفن المصاحف يعود إلى أكثر من 35 عاما. وطالب بتسوير الموقع .
وعن أسباب دفن المصاحف، بيّن أن ذلك يعود لكونها ممزقة وتم جمعها ودفنها قبل 35 عاما في أرض خالية من السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات لحفظ موقع دفن المصاحف بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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