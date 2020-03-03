إجراءات لحفظ موقع دفن المصاحف بالخرج

قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة الخرج مصلح عبيد العنزي، وردت معلومة إلى المجلس البلدي بمحافظة الخرج، بوجود مصاحف مدفونة قبل أكثر من 35 عاما في إحدى الأراضي التابعة لبلدية الخرج، وتم التواصل مع مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم السابق في محافظة الخرج عبدالله الخليفة للتحقق من المعلومة، إذ تفقدنا الموقع واتضح أنه تم دفن المصاحف الممزقة وذات الطباعة القديمة ، والتي تم جمعها من مساجد ومدارس المحافظة وقراها في هذا الموقع، والذي كان مناسبا في تلك الفترة».

وأضاف، «تم بحث بعض الحلول مع عبدالله الخليفة، وتم التواصل مع رئيس البلدية بمحافظة الخرج أحمد البكيري، وأبدى استعداد البلدية لمعالجة الوضع القائم».

وتابع «سنقوم في المجلس البلدي مع البلدية ببحث أفضل الطرق المناسبة لمعالجة الوضع القائم، وأخذ التوجيه المناسب من أصحاب الاختصاص الشرعي في مثل هذه الحالات».

من جهته، كشف الشيخ عبدالله الخليفة، أن مدفن المصاحف يعود إلى أكثر من 35 عاما. وطالب بتسوير الموقع .

وعن أسباب دفن المصاحف، بيّن أن ذلك يعود لكونها ممزقة وتم جمعها ودفنها قبل 35 عاما في أرض خالية من السكان.