السعودية اليوم / تعليم صبيا يحتفي بالأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020م



صبيا 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

دشّن قسم الموهوبات بإدارة تعليم صبيا اليوم، فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020م بحضور مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية حنان الحازمي، وعدد من مشرفات ومعلمات الموهوبات، ومنسوبات مكاتب التعليم وذلك بمبنى الشؤون التعليمية للبنات.

وقدمت طالبات الابتدائية الخامسة عبارات عن الموهبة، فيما عُرض فيلم قصير عن أهم منجزات قسم الموهوبات لعام 2019م، تضمن منجزات فصول الموهوبات ومدى استفادتهن من البرامج الإثرائية، والفعاليات والمسابقات المتنوعة التي تعكس جهود الإدارة والوزارة في رعاية الموهوبين.

من جهتها أوضحت رئيسة قسم الموهوبات بالإدارة منى مناجي أن أسبوع الموهبة يعد أحد البرامج الهادفة لنشر ثقافة الموهبة والإبداع، وتقوم فكرته على تنفيذ مناشط وفعاليات ذات صلة بالموهوبين في المدارس كالمسابقات في مختلف المجالات، وعلى مستوى الإذاعة المدرسية وغيرها من الفعاليات التي تستمر طيلة أيام الأسبوع الحالي.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية حنان الحازمي في ختام الحفل أن الموهوبين والموهوبات هم ثروة الوطن وطاقته، والحلم المنشود نحو تشييد الحضارة في كل مجتمع، مقدمة كل الشكر والتقدير للمدارس المشاركة، ومكاتب التعليم، وفريق العمل المنظم للقاء .

يذكر أن البرنامج يأتي وفق الخطة التشغيلية لوكالة التعليم، المتضمنة تفعيل الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، متزامنًا مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع الذي يوافق الثالث من شهر مارس كل عام دراسي، ويهدف إلى نشر ثقافة رعاية الموهبة والإبداع في المجتمع، وخاصة في مدارس التعليم العام بهدف اكتشاف مواهب الطلاب وتحفيزهم نحو الإبداع، ليكونوا قادة فاعلين في خدمة الوطن.

// انتهى //

23:58ت م

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