السعودية | الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:29 صباحًا, 3 مارس 2020 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة. وذكرت الهيئة أن هذه الحالة تشمل مناطق نجران والمنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من الرياض ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وأضافت أن مكة المكرمة ستسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 4 درجات مئوية.

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