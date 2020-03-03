آل الشيخ يوجّه خطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة القادمة بطريقة التعامل مع الأمراض المعدية

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وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الحادي عشر من شهر رجب الجاري للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية والتي منها فايروس كورونا، وتوعية الناس بالإلتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة من تعليمات في هذا الشأن. ويأتي هذ التوجيه لما لخطبة الجمعة من أهمية في توعية المجتمع.

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