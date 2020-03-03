السويد تعلق رحلات الطيران المباشرة مع إيران

2020-03-03

متابعات الخليج 365 - واس

علقت السويد مؤقتا رحلات شركة الطيران الإيرانية (إيران اير) من وإلى السويد بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وقالت وكالة النقل في السويد أمس الاثنين:” إن هذا يعني أن رحلات الطيران المباشرة بين السويد وإيران ستتوقف”.

يذكر أن وكالة الصحة العامة في السويد طلبت من وكالة النقل تعليق رخصة “إيران اير” موضحة أن السلطات الإيرانية لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

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