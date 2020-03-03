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أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة (أم سيد) بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وأفاد "القاضي" في بيان له الاثنين، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.05 درجات بمقياس ريختر، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح أو إصابات من جراء ذلك.مصرشرم الشيخهزة أرضية
هزة أرضية بقوة 3.05 ريختر تضرب "شرم الشيخ" المصريةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-03
أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة (أم سيد) بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وأفاد "القاضي" في بيان له الاثنين، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.05 درجات بمقياس ريختر، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح أو إصابات من جراء ذلك.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:56 AM
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
01:01 AM
"القاضي": لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح من جراء ذلك
أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة (أم سيد) بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وأفاد "القاضي" في بيان له الاثنين، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.05 درجات بمقياس ريختر، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح أو إصابات من جراء ذلك.
، هزة أرضية بقوة 3.05 ريختر تضرب "شرم الشيخ" المصرية ،
المصدر : الخليج 365
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