محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": حالة المصاب مستقرة ويوجد بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء أعلنت المملكة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء. وتفصيلاً، أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية مساء الاثنين، أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليًا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء حيث يتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات. المغرب تعلن عن تسجيل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-03 أعلنت المملكة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء. وتفصيلاً، أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية مساء الاثنين، أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليًا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء حيث يتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات. Advertisements 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 12:42 AM "الصحة": حالة المصاب مستقرة ويوجد بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء "الصحة": حالة المصاب مستقرة ويوجد بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء أعلنت المملكة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء. وتفصيلاً، أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية مساء الاثنين، أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليًا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء حيث يتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات. ، المغرب تعلن عن تسجيل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا ،

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