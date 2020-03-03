محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": 3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب الفيروس ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة. وقال مدير الصحة العامة جيروم سالومون اليوم: "إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع من 130 حالة يوم أمس الأحد إلى 191 حالة اليوم, مضيفًا أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض.فرنسا فيروس كورونا الجديد مدير الصحة العامة جيروم سالومون ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في فرنسا إلى 191 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-03 ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة. وقال مدير الصحة العامة جيروم سالومون اليوم: "إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع من 130 حالة يوم أمس الأحد إلى 191 حالة اليوم, مضيفًا أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض. 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 Advertisements 12:11 AM اخر تعديل 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 01:01 AM "الصحة": 3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب الفيروس "الصحة": 3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب الفيروس ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة. وقال مدير الصحة العامة جيروم سالومون اليوم: "إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع من 130 حالة يوم أمس الأحد إلى 191 حالة اليوم, مضيفًا أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض. ، ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في فرنسا إلى 191 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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