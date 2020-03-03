، ثعبان هارب يهدِّد طالبات بـ"العارضة".. فيديو يكشف الخطر.. و"التعليم" ترد ،

محمد بن مسعود - الدمام - التليدي لـ"الخليج 365": مباشرة إزالة الأشجار من حول سور المدرسة والمواقع القريبة منه

كشف مقطع فيديو، صوَّره ولي أمر طالبة، حجم الأشجار التي تحاصر أحد المجمعات التعليمية للبنات بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، التي تشكل خطرًا جسيمًا، وبؤرة خصبة لعيش الثعابين السامة القاتلة.

وبيَّن ولي الأمر من خلال الفيديو أن شهود عيان رصدوا ثعبانًا كبير الحجم، قد يتسلل إلى الداخل في أي وقت، اختفى في الغطاء النباتي الكثيف الملاصق للسور الخارجي، مطالبًا بتدخُّل الجهة المعنية للمكافحة بالرش وإزالة الأشجار.

وتساءل عدد من أولياء الأمور: هل تمت مخاطبة الجهة المعنية بالأمر لإزالة الخطر قبل وقوعه؟ موضحين أن مسؤولية سلامة الطالبات تقع على عاتق الجميع، ويجب ألا يتم التهاون فيها.

وقال يحيى عطيف، المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان، لـ"الخليج 365" معلقًا على الموضوع: إن هناك تعاونًا بين تعليم جازان وأمانة المنطقة عبر بلديات المحافظات لمتابعة مثل هذه الحالات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، خاصة عندما تكون الأشجار المحيطة بأسوار المدرسة من الخارج واقعة في أراضي المواطنين؛ إذ يتم التنسيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جهته، قال سعيد بن جبران التليدي، رئيس بلدية محافظة العارضة، لـ"الخليج 365"، إنه سيتم مباشرة إزالة الأشجار حول سور المدرسة والمواقع القريبة قريبًا.

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