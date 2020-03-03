، "وقاية - saudi cdc" ينصح بتأجيل السفر إلى ألمانيا وفرنسا حاليًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهاب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية - saudi cdc" بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التريث حاليًا في السفر إلى ألمانيا وفرنسا لغير الحاجة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم؛ وذلك لاستمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في كل من ألمانيا وفرنسا.

وكانت "الصحة" قد شددت على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية التي تنشرها باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل، مؤكدة متابعتها مستجدات فيروس كورونا الجديد كافة، واتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس. وتواصل "الصحة" تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.

كما تقوم بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية؛ إذ يُوجَد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة، وكاميرات حرارية، وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأوضحت "الصحة" أنه فيما يتعلق بالوقاية من هذا الفيروس فإن شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى؛ إذ يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل، أو في المرفق، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض.. وهذه كفيلة -بإذن الله- بالحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقاية ألمانية فرنسا فيروس كورونا الجديد