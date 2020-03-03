الاستعلام عن موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 28 شهر مارس 2020 على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن

الآن يبحث الكثيرون من مستفيدي برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 28 من البرنامج الذي يعتبر واحد من ضمن برامج المساعدة المالية في السعودية والتي وفرتها وزارة العمل والتنمية للأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والأرامل والأيتام والمطلقات وهذا كمساعدة للتغلب على أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة وسط الغلاء السائر في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وسوف نطلع سيادتكم عن موعد صرف الدفعة 28 من برنامج حساب المواطن شهر مارس 2020.

موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 28

منذ أن تم تنفيذ برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية وتم تحديد موعد صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة توافق اليوم العاشر عطلة رسمية في المملكة يتم تقديم الموعد يوماً أو تأخيره يوما، ومن المقرر صرفها الدفعة 28 عن شهر مارس 2020 في يوم الاثنين الموافق 10 مارس الحالي، وسيتم إيداع المبالغ المالية المستحقة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من برنامج حساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن برنامج موعد صرف حساب المواطن شهر مارس 2020

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن موعد صرف الدفعات المقبلة أو التسجيل فيها من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن واتباع الخطوات الواضحة أمامكم في موقع برنامج حساب المواطن.

وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية برنامج حساب المواطن ليخفف عن المواطنين الأكثر احتياجا العناء بسبب الغلاء في السعودية وتوفير حياة كريمة لهم، وهذا تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.