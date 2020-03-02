السعودية اليوم / البراق يفتتح مبنى الدفاع المدني بضمد ويُدشن معرض " السلامة أولاً "



ضمد 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

افتتح محافظ ضمد عبدالله خالد البراق ،بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله الشهري اليوم ، مبنى إدارة الدفاع المدني الجديد ، ودشن معرض " السلامة أولا " ، تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للدفاع المدني.

وبدأ المعرض ، المقام بمقر إدارة الدفاع المدني بمدينة ضمد ، في استقبال مديري الدوائر الحكومية وطلاب مدارس المحافظة ، حيث اطلعوا على محتويات المعرض الذي اشتمل على لوحات وعروض ومطويات لنشر التوعية بين أفراد المجتمع ، فيما قدّم منسوبوا مدني ضمد شرحاً وافيًا للحضور وأجابوا على استفساراتهم حول الأمن والسلامة.

وأقيم بهذه المناسبة ، عرضاً خاصاً بأعمال رجال الدفاع المدني من خلال محاكاة لحالة حريق في مبنى و وجود حالات احتجاز ، وكُرمت الجهات الحكومية و الأهلية المشاركة في المعرض .

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