السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى 191



باريس 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة .

وقال مدير الصحة العامة جيروم سالومون اليوم: "إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع من 130 حالة يوم أمس الأحد إلى 191 حالة اليوم, مضيفاً أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض.

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23:40ت م

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