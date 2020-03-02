السعودية اليوم / مدني طريف يواصل فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



طريف 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تتواصل فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار "السلامة أولاً" التي ينظمها الدفاع المدني بمحافظة طريف، بهدف تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع، وذلك في قاعة الأهالي بالمحافظة.

واشتمل المعرض على مشاركات العديد من الجهات الحكومية والخاصة ونماذج للأجهزة المستخدمة لوسائل السلامة التوعوية التي تهدف إلى نشر مفاهيم السلامة العامة بين شرائح المجتمع كافة، وعرض منشورات ومجسمات ومطويات إضافة لوسائل السلامة التي يستعملها الدفاع المدني بالمحافظة وأبرز آلياتها وأحدث التجهيزات المتطورة في الأمن والسلامة والإنقاذ وتعريف الزوار بدور هذا الجهاز الحيوي الذي يقدم جميع وسائل السلامة للجميع ورسوم الأطفال والعروض المرئية وتطبيقات عملية تتمثّل في مشروعات تخرج لطلاب المعهد التقني.

// انتهى //

23:36ت م

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