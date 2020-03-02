شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: الفيديو المتداول فرضية لمكافحة العدوى وليس لحالة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن "نقل المواطن السعودي المصاب بالكورونا" هو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.
حيث قال "هذا الفيديو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي وليست لحالة فيروس #كورونا الجديد.. وندعو الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".
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