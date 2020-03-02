المغرب تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت المغرب، مساء اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد COVID19.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم في الصين كانت أدنى بكثير مقارنة بسائر أنحاء العالم.

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وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحافيين في جنيف: “في الساعات الـ24 الماضية سُجلت إصابات بكوفيد 19 خارج الصين أكثر بتسع مرات تقريبًا عنها داخل الصين”.

وأكد تيدروس أنه ”لا تزال هناك (فرصة) لاحتواء الوباء”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 130 دولة لم تسجل أي إصابة بعد”.

وأوضح أن الصين سجلت اليوم 206 حالات جديدة، فيما أفيد عن 8739 حالة في 61 دولة، بينها 127 وفاة.

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