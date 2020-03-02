جامعة تبوك: لدينا 6 بوابات لخدمة الطلاب على مدار 24 ساعة

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

ردت جامعة تبوك على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحوادث التي وقعت على الجسر في طريق ضباء، والمؤدي إلى البوابات الجنوبية للجامعة، وأن الجامعة تغلق بواباتها في الجهات الأخرى.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الدكتور ناصر العنزي، بأن الجامعة لديها بوابات مفتوحة على مدى 24 ساعة يوميًّا في الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ويمكن للطلاب استعمالها بشكل يومي وعلى مدار الساعة، حيث يبلغ عدد البوابات في الجهة الجنوبية على طريق الملك فهد 4 بوابات لاستيعاب الكثافة المرورية القادمة من جسر طريق ضباء، كما توجد بوابتان في الجهة الغربية للقادمين من طريق الملك فيصل، وبوابة في الجهة الشمالية تخدم القادمين من أحياء (غرناطة، والقدس، والتعاون، والأحياء القريبة منها).

وتابع العنزي أن البوابة في الجهة الشرقية مكتملة الإنشاء من قبل الجامعة ومغلقة مؤقتًا بالتنسيق مع إدارة مرور منطقة تبوك وأمانة منطقة تبوك لحين استكمال إنشاء وتهيئة الطرق المؤدية إليها من خارج الجامعة؛ وذلك حفاظًا على سلامة مرتاديها من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وزوار الجامعة.

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