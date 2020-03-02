متحدث الصحة: فيديو مستشفى النور يخص فرضية مكافحة الكورونا

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن الفيديو المتداول على نطاق واسع عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي، وليس لحالة فيروس كورونا الجديد.

ودعا متحدث الصحة، في تغريدة له عبر تويتر، الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

وقالت وزارة الصحة: إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على متابعات الخليج 365، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

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