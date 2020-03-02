، "الصحة": الفيديو المتداوَل لنقل أحد المرضى ليس لحالة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه عبارة عن فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو لنقل مريض عبر سرير، وفي انتظاره كادر طبي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن هذا الفيديو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي، وليس لحالة فيروس كورونا الجديد.‏

وأضافت: ندعو الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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