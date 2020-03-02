، بسبب تفشي "كورونا" .. السويد تعلق رحلات الطيران المباشرة مع إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصحة السويدية قالت إن طهران لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بالفيروس

أعلنت السويد تعليق رحلات شركة الطيران الإيرانية (إيران اير) مؤقتًا من وإلى السويد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث قالت وكالة النقل في السويد، اليوم الاثنين: "إن هذا يعني أن رحلات الطيران المباشرة بين السويد وإيران ستتوقف".

وفي التفاصيل، طلبت وكالة الصحة العامة في السويد، من وكالة النقل تعليق رخصة "إيران اير" موضحة أن السلطات الإيرانية لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

