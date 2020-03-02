محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لاتفيا اليوم أنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة تشخيص إصابة أول شخص بفيروس كورونا في لاتفيا".لاتفيا فيروس كورونا الجديد 02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 11:19 PM Advertisements "لاتفيا" تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "لاتفيا" تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أعلنت لاتفيا اليوم أنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة تشخيص إصابة أول شخص بفيروس كورونا في لاتفيا". الكلمات المفتاحية ، "لاتفيا" تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ،

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