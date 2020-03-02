، السفير الصيني بالرياض: نثق بقدرة المملكة على احتواء فيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نقدر الإجراءات والتعامل المهني للحكومة السعودية في الوقاية والسيطرة

علق "تشن وي تشينغ" السفير الصيني في المملكة، على الحالة التي تم رصدها مريضة بوباء فيروس كورونا في الممكلة، قائلاً على حسابه في "تويتر": "نقدر الإجراءات والتعامل المهني التي تتخذها الحكومة السعودية في الوقاية والسيطرة على #COVID19، ونثق بأنها قادرة على احتوائه".

وأردف: "نسأل الله أن يبعد الأصدقاء السعوديين وشعوب العالم عن الفيروس، وأتمنى للمريض الشفاء العاجل".

وأبدى رواد "تويتر" تفاعلاً كبيراً على التغريدة، وأثنى على العلاقات الصينية السعودية.السفير الصيني في السعودية تشن وي تشينغ فيروس كورونا الجديد