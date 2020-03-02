، "التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة خالفت شروط وضوابط التخفيضات التجارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة الأقمشة بمدينة الدمام إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بإجراء تخفيضات غير مرخصة.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

وتنفذ "التجارة "جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية والتحقق من كونها مرخصة، حيث تقوم الوزارة بإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية وتطبق العقوبات على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة توفر خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية والمضللة.

وتؤكد "التجارة" عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

كما تدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .