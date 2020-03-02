«انقلاب شاحنة» يعيق الحركة بتقاطع «السبعين مع فلسطين» في جدة

تسبب انقلاب شاحنة، على تقاطع طريق «السبعين مع فلسطين» بمحافظة جدة، في إعاقة الحركة المرورية على الطريق، وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عبر «تويتر»، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.
كما باشرت الجهات المختصة، وفق المركز، اصطدام مركبة وشاحنة في «مخطط الحمراء»، بالعاصمة المقدسة، نتج عنه عدد من الإصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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