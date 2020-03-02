أول تعليق لوزير الصحة على حالة كورونا السعودية: معزولة صحيًا ونتعامل بشفافية

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 معزولة منذ يوم أمس وتتلقى كامل الرعاية، وأضاف الوزير لـ«الإخبارية»: «نتعامل بأعلى درجات الوضوح والشفافية العالية بشأن فيروس كورونا، ولدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا، وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، «ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد/Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين».

وبحسب الوزارة، «لم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وإنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

وأضافت وزارة الصحة أن «فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس»، وطمأنت الجميع بأن «الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة».

ووفق وزارة الصحة، «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص».

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