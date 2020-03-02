كشفت شرطة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، عن ملابسات إلقاء القبض على مواطن، متهم بارتكاب العديد من حوادث السرقة، وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم بدر السحيباني، أن «نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر».
وأضاف متحدث شرطة القصيم أن هذه الخطوة جاءت بعد «توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، عبر تحطيم زجاجها، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقات مصرفية»، وأنه بـ«مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكاب 24 جريمة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثيني يعترف لشرطة القصيم بارتكاب 24 جريمة سرقة.. ويقر بطريقة التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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