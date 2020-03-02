خلال اتصاله بخادم الحرمين.. ملك البحرين يثمن إجراءات السعودية ضد كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًّا، من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

أكد ملك البحرين خلال الاتصال دعم البحرين للإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا.

وثمّن حماية السعودية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة، فيما عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقدير لملك البحرين.

وثمّن خادم الحرمين دعم البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: إصابة سعودي عائد من إيران بفيروس كورونا الجديد

بعد إصابة مواطن.. تعرّف على الإجراءات الوقائية السعودية في مواجهة كورونا

وزارة الصحة توجّه نصيحة عاجلة للقادمين من دول بها حالات كورونا