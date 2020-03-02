أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة عرَّض طفلًا داخلها للخطر أثناء قيادتها على أحد الطرق.
وتفاعل المرور السعودي، مع شكوى موثقة بالفيديو، من أحد متابعيه عبر تويتر، رصدت قائد مركبة يقودها وبابها مكسور على الرغم من وجود طفل داخلها معرض للسقوط في أي لحظة، ورد عليها «المرور»، بأنه تم القبض على قائد المركبة، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
اقرأ أيضًا:
تصل غرامتها لـ900 ريال.. المرور يحذر من 7 مخالفات مرورية
بالصور.. مرور جدة ينبه لأمواج الكورنيش.. ويحول حركة السيارات «مؤقتًا»
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قائد مركبة يعرض طفلًا للخطر.. و«المرور» يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.