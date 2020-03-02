شرطة مكة: ألقينا القبض على المشاركين في واقعة «ضرب اليمني»

أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على منفذ واقعة ضرب المقيم اليمني، وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، إنهُ تم إلقاء القبض على المجموعة التي شاركت في العملية، بعد مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي وثق الواقعة.

وأوضح متحدث شرطة مكة أن «مجموعة من الأشخاص قامت بالاعتداء على مقيم من الجنسية اليمنية بالضرب, وأسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والسادس، ومقيم من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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