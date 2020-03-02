أعلنت وزارة الصحة، ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن. «عاجل» ترصد أبرز المعلومات عن الواقعة حسب بيان وزارة الصحة كالتالي: الإصابة لمواطن سعودي وليست لوافد

قادم من إيران عبر مملكة البحرين

لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده بإيران

فرق مكافحة العدوى كشفت عليه وأخذت عيّنة للفحص المخبري

كانت نتيجة الفحص إيجابية

«الصحة» أكدت عزله في المستشفى وتقديم الخدمة له

حصرت الوزارة جميع المخالطين للمصاب وتفحص عيّناتهم

سيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص

نصحت الصحة الجميع التواصل مع مركز «تواصل الصحة 937»

شددت الوزارة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات اقرأ أيضًا: Advertisements وزارة الصحة: إصابة سعودي عائد من إيران بفيروس كورونا الجديد بعد إصابة مواطن.. تعرّف على الإجراءات الوقائية السعودية في مواجهة كورونا وزارة الصحة توجّه نصيحة عاجلة للقادمين من دول بها حالات كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان رسمي: 10 معلومات عن أول مصاب سعودي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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