وزارة الصحة توجّه نصيحة عاجلة للقادمين من دول بها حالات كورونا

دعت وزارة الصحة، المواطنين القادمين من الدول التي سجلت بها إصابات بفيروس كورونا الجديد، إلى اتباع الإجراءات الوقائية المقررة في هذا الشأن، وقالت الوزارة، إنه في حالة ارتفاع درجة الحرارة، أو ألم في الحلق، أو ضيق في التنفس، على القادمين من الدول التي شهدت ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، خلال 14 يومًا بعد وصولهم إلى المملكة؛ فعليهم، الخضوع للإجراءات المتّبعة في هذا الشأن ولبس الكمامة، والبقاء في المنزل، والاتصال على الرقم «937».

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، «ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد/ Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين».

وبحسب الوزارة، «لم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وإنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

وأضافت وزارة الصحة أن «فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس»، وطمأنت الجميع بأن «الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة».

ووفق وزارة الصحة، «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص».

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