لا تصدعات خطيرة بجسر تاروت

وطمأن الحسيني المواطنين ومستخدمي الطريق بسلامة العناصر الإنشائية للطريق، وعدم وجود أية خطورة من استخدام الجسر، مؤكدا أن البلدية ستقوم بعمل اللازم حيال صيانة هذا الجزء الديكوري. ودعا المواطنين، في حال وجود ملاحظات، إلى التواصل مع البلدية مباشرة، ليتم إيضاح جميع الملاحظات حيال الخدمات البلدية.
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