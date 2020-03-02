لا تصدعات خطيرة بجسر تاروت

أكدت بلدية محافظة القطيف عدم تأثر العناصر الإنشائية في الجسر الرابط بين حي الناصرة وجزيرة تاروت، بأي تصدعات خطيرة، وأن التصدع الحاصل يقتصر على الجزء الديكوري فقط في الجسر. وأصدرت البلدية بيانا، أمس، ردت فيه على مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تصدع في أحد أجزاء الجسر الرابط بين حي الناصرة وجزيرة تاروت، والذي انتشر قبل أكثر من أسبوع. وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف محمد الحسيني، أن التصدع الظاهر في مقطع الفيديو يقتصر على الجزء الديكوري فقط، الذي يغطي الفاصل الإنشائي الموجود بين كمرتين متتاليتين في الاتجاه الطولي للجسر. مضيفا، بأن التصدع الحاصل ليس عنصرا إنشائيا معرضًا لأحمال الطريق الموجودة أعلى الجسر.

وطمأن الحسيني المواطنين ومستخدمي الطريق بسلامة العناصر الإنشائية للطريق، وعدم وجود أية خطورة من استخدام الجسر، مؤكدا أن البلدية ستقوم بعمل اللازم حيال صيانة هذا الجزء الديكوري. ودعا المواطنين، في حال وجود ملاحظات، إلى التواصل مع البلدية مباشرة، ليتم إيضاح جميع الملاحظات حيال الخدمات البلدية.