بلدي عسير يتفق مع معترض على طريق الـ100

نجح أعضاء المجلس البلدي بأبها في فتح طريق للمعدات التي تنفذ طريق الـ100، بعد اعتراض مواطن على تنفيذ المشروع بسبب أملاكه، إذ وقف رئيس المجلس محمد بريق وأعضاء المجلس برفقة وكيل الأمانة للمشاريع أحمد ناصر، على ملك المواطن المعترض على تنفيذ الطريق، وتمت معاينة أحد العقارات على طريق الـ100، والتقوا المواطن صاحب العقار وإخوانه في الموقع مثار الخلاف، إذ ثبتت الحاجة إلى فتح طريق لعبور المعدات التي تعمل بالمشروع، وبعد طرح الحلول التي تخدم صاحب العقار وتخدم المشروع، تمت موافقة أصحاب العقار على فتح الطريق مقابل بعض الشروط التي تمت تلبيتها، على أن يتم فتح الطريق في أسرع وقت من قِبل المقاول الذي كان حريصا على ذلك، لكونه يختصر المسافة لتحرك المعدات العاملة في المشروع. وشكر رئيس المجلس، المواطنَ وإخوانه على تجاوبهم وكرمهم، وحرصهم على تقديم كلما يخدم الصالح العام.



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