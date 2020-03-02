%63 ارتفاع في التراخيص البيئية

كشفت تقارير صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن إجمالي التراخيص البيئية للفئات الأولى والثانية والثالثة والتأهيل البيئي، الصادرة من مكاتبها في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019، بلغت نحو 2980 ترخيصا، بمقابل مادي بلغ 8 ملايين و345 ألفاً، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 63% مقارنةً بعام 2018 الذي بلغت فيه 1828 ترخيصاً.

الفئة الثانية

أظهرت تقارير الهيئة أن تراخيص الفئة الثانية استحوذت على النسبة الأعلى بـ1438 ترخيصاً بمقابل مادي بلغ 2876000 ريال، تلتها تراخيص الفئة الأولى بـ885 ترخيصاً بمقابل مادي بلغ 885000 ريال، وجاءت ثالثاً تراخيص الفئة الثالثة بـ433 ترخيصاً بمقابل 3464000 ريال، وحلت أخيراً تراخيص التأهيل البيئي بـ224 ترخيصاً بمبلغ 1120000 ريال، وبحسب التقارير تصدر مكتب هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض باقي المكاتب في مناطق المملكة بـ1290 ترخيصاً، وجاء ثانياً مكتب هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة بـ754 ترخيصاً.

الفئة الأولى

أوضحت الإدارة العامة للتراخيص البيئية على موقع الهيئة أن مشاريع الفئة الأولى تعني المشاريع ذات التأثيرات البيئية المحدودة، أما مشاريع الفئة الثانية فتعني المشاريع ذات التأثيرات البيئية الهامة، فيما تعني مشاريع الفئة الثالثة ذات التأثيرات البيئية الخطيرة، والتأهيل البيئي يعني تأهيل المؤسسات والشركات الراغبة للعمل في مجال الخدمات البيئية، وذلك حسب متطلبات وشروط النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

إجمالي التراخيص والشهادات البيئية

2980 ترخيصاً عام 2019

1828 ترخيصاً عام 2018

858 الفئة الأولى

1435 الفئة الثانية

433 الفئة الثالثة

224 التأهيل البيئي

إجمالي المقابل المادي للتراخيص

8345000 ريال

885000 الفئة الأولى

2876000 الفئة الثانية

3464000 الفئة الثالثة

1120000 التأهيل البيئي

مناطق المملكة

منطقة الرياض

1290 ترخيصا

417 الفئة الأولى

614 الفئة الثانية

201 الفئة الثالثة

58 التأهيل البيئي

منطقة مكة المكرمة

754 ترخيصا

221 الفئة الأولى

Advertisements

350 الفئة الثانية

92 الفئة الثالثة

91 التأهيل البيئي

منطقة المدينة المنورة

129 ترخيصا

27 الفئة الأولى

68 الفئة الثانية

27 الفئة الثالثة

7 التأهيل البيئي

المنطقة الشرقية

599 ترخيصا

165 الفئة الأولى

304 الفئة الثانية

65 الفئة الثالثة

65 التأهيل البيئي

المنطقة الشمالية

59 ترخيصا

16 الفئة الأولى

22 الفئة الثانية

19 الفئة الثالثة

2 التأهيل البيئي

المنطقة الجنوبية

149 ترخيصا

39 الفئة الأولى

80 الفئة الثانية

29 الفئة الثالثة

1 التأهيل البيئي