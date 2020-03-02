%63 ارتفاع في التراخيص البيئية

كشفت تقارير صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن إجمالي التراخيص البيئية للفئات الأولى والثانية والثالثة والتأهيل البيئي، الصادرة من مكاتبها في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019، بلغت نحو 2980 ترخيصا، بمقابل مادي بلغ 8 ملايين و345 ألفاً، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 63% مقارنةً بعام 2018 الذي بلغت فيه 1828 ترخيصاً.
الفئة الثانية
أظهرت تقارير الهيئة أن تراخيص الفئة الثانية استحوذت على النسبة الأعلى بـ1438 ترخيصاً بمقابل مادي بلغ 2876000 ريال، تلتها تراخيص الفئة الأولى بـ885 ترخيصاً بمقابل مادي بلغ 885000 ريال، وجاءت ثالثاً تراخيص الفئة الثالثة بـ433 ترخيصاً بمقابل 3464000 ريال، وحلت أخيراً تراخيص التأهيل البيئي بـ224 ترخيصاً بمبلغ 1120000 ريال، وبحسب التقارير تصدر مكتب هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض باقي المكاتب في مناطق المملكة بـ1290 ترخيصاً، وجاء ثانياً مكتب هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة بـ754 ترخيصاً.
الفئة الأولى
أوضحت الإدارة العامة للتراخيص البيئية على موقع الهيئة أن مشاريع الفئة الأولى تعني المشاريع ذات التأثيرات البيئية المحدودة، أما مشاريع الفئة الثانية فتعني المشاريع ذات التأثيرات البيئية الهامة، فيما تعني مشاريع الفئة الثالثة ذات التأثيرات البيئية الخطيرة، والتأهيل البيئي يعني تأهيل المؤسسات والشركات الراغبة للعمل في مجال الخدمات البيئية، وذلك حسب متطلبات وشروط النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.
إجمالي التراخيص والشهادات البيئية
2980 ترخيصاً عام 2019
1828 ترخيصاً عام 2018
858 الفئة الأولى
1435 الفئة الثانية
433 الفئة الثالثة
224 التأهيل البيئي
إجمالي المقابل المادي للتراخيص
8345000 ريال
885000 الفئة الأولى
2876000 الفئة الثانية
3464000 الفئة الثالثة
1120000 التأهيل البيئي
مناطق المملكة
منطقة الرياض
1290 ترخيصا
417 الفئة الأولى
614 الفئة الثانية
201 الفئة الثالثة
58 التأهيل البيئي
منطقة مكة المكرمة
754 ترخيصا
221 الفئة الأولى
350 الفئة الثانية
92 الفئة الثالثة
91 التأهيل البيئي
منطقة المدينة المنورة
129 ترخيصا
27 الفئة الأولى
68 الفئة الثانية
27 الفئة الثالثة
7 التأهيل البيئي
المنطقة الشرقية
599 ترخيصا
165 الفئة الأولى
304 الفئة الثانية
65 الفئة الثالثة
65 التأهيل البيئي
المنطقة الشمالية
59 ترخيصا
16 الفئة الأولى
22 الفئة الثانية
19 الفئة الثالثة
2 التأهيل البيئي
المنطقة الجنوبية
149 ترخيصا
39 الفئة الأولى
80 الفئة الثانية
29 الفئة الثالثة
1 التأهيل البيئي
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