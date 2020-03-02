ختام أعمال اجتماعات اللجان الكشفية العربية

خُتمت في مقر المركر الكشفي العربي الدولي بالقاهرة، أعمال اجتماعات اللجان الكشفية العربية الفرعية، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، ونائب المدير الإقليمي للمكتب الكشفي العربي رفعت السباعي. وألقى الأمين العام كلمة، في ختام الاجتماعات، قدم فيها الشكر إلى اللجنة الكشفية العربية، على منحها الفرصة لتلك الخبرات الكشفية العربية للإسهام في دعم الإقليم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للإقليم، في إطار الإستراتيجية العالمية، عن طريق العمل على برامج ومشروعات محددة من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإقليم، في إطار الرؤية المحددة للمكتب العالمي. ورحّب في كلمته بالمبادرات والمقترحات التي من شأنها دفع الحركة الكشفية إلى الأمام، وقدم في ختامها الشكر إلى فريق العمل بالأمانة العامة على التجهيز والإعداد لهذا اللقاء. وكانت اجتماعات اللجان بدأت الجمعة الماضي، بحضور عضو اللجنة الكشفية العربية محمد مصطفى، الذي أثنى في كلمة له على هذا الاجتماع المليء بالخبرات القادرة على نقل الإقليم الى مستوى متقدم. وتضمنت أعمال اللجان انتخابات رؤساء اللجان، والمقررين لها، ومناقشة جدول أعمال كل لجنة، والذي تضمن مراجعة خطط العمل والأهداف، ووضع خطة العمل للفترة القادمة بمخرجات محددة، وتضمن جلسات مشتركة بين اللجان، إذ خرج الاجتماع بكثير من القرارات والتوصيات، التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة.



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