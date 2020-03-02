أمير عسير للدفاع المدني: عملكم مشرف ونتائجكم واضحة بالميدان

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على هامش رعايته فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعسير مساء أول من أمس، تحت شعار «السلامة أولا» إن «عمل الدفاع المدني بعسير مشرف، ونحن نقول الصدق ولا أعرف المجاملة»، وأضاف «النكهة الجديدة للدفاع المدني التي وضع خطها وزير الداخلية واضحة نتائجها بالميدان، وإن معرض الدفاع المدني للاحتفاء باليوم العالمي معرض مرتب وسنستفيد منه في أشياء كثيرة».

الافتتاح

فور وصول أمير منطقة عسير لمقر الاحتفال بمجمع الراشد مول قص شريط الافتتاح إيذانا بافتتاح المعرض، وتجول في المعرض الذي تشارك فيه العديد من الإدارات الحكومية والقطاعات الخاصة بالمنطقة، واطلع على البرامج التوعوية والتثقيفية للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة في الفعاليات التي تسعى بدورها إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع، حيث استمع إلى شرح عما تقدمه الجهات الحكومية بالمنطقة من برامج للأمن والسلامة من خلال الإدارات المتخصصة، وامتدح الدور الذي تقوم به مديرية الدفاع المدني بعسير ومساهمتها الدائمة في كافة مبادرات وبرامج المنطقة.

لا للمجازفة

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أطلق أمير منطقة عسير مبادرة «لا للمجازفة»، التي تهدف إلى توعية المجتمع بالمخاطر الناتجة عن المجازفة، إضافة إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز السلوك الإيجابي من خلال استشعار الجميع لمسؤولياته، ولفت الانتباه إلى بعض السلوكيات الخاطئة، والمخاطر المترتبة على بعض التصرفات مثل عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو إهمال متطلبات السلامة المنزلية.

5 أيام

أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي السعوي أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في عسير تستمر لمدة 5 أيام، حيث تشمل العديد من البرامج الموجهة لشرائح المجتمع، وتنظيم المعارض التوعوية في المجمعات التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية، إلى جانب إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية، وتطبيق خطط الإخلاء بالمدارس.